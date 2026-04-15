Kahramanmaraş'ta karısını tabanca ile vuran koca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay, Onikişubat ilçesi kırsal Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. 41 yaşındaki Mevlüt Kurt, evlerinde belirlenemeyen bir nedenle karısıyla tartıştı. Tartışma sonrası koca Mevlüt Kurt, tabancayla eşini kafasından tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Kurt, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olan koca Mevlüt Kurt sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mevlüt Kurt'un kız kardeşi H.K.'de sorgusunun ardından serbest bırakıldı.