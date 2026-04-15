100 kara yolunda yakaladıkları şüpheliyi adliyeye götüren polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Olimpiyat Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametinden Düzce istikametine seyreden ve içinde yakalanan şüphelinin de olduğu O.T.A. idaresindeki polis aracı ile D-100 kara yolunda ışıklı kavşaktan Düzce şehir merkezine seyreden H.K. idaresindeki 81 ADN 868 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak refüje çıktı. Kazada araçlarda bulunan 2'si polis 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulanslar ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.