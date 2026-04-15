Uludağ Üniversitesi eski Rektörü ve Uludağ Üniversitesi Oda Orkestrası'nı kurarak Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın temellerini atan Prof. Dr. Ayhan Kızıl, vefatının 11. yılında özel bir konserle anılacak.

2016 yılından bu yana düzenlenen geleneksel anma konserinde bu yıl BBDSO, Avrupa'nın saygın şeflerinden Howard Griffiths yönetiminde sahne alacak. 16 Nisan 2026 Perşembe akşamı gerçekleşecek konserde orkestraya, uluslararası kariyeriyle dikkat çeken çellist Lionel Martin eşlik edecek. Martin, romantik dönemin önemli eserlerinden E. Elgar'ın Viyolonsel Konçertosu'nu Bursalı sanatseverler için seslendirecek.

Konser programında ayrıca A. Liadov'un Efsunlu Göl (The Enchanted Lake) Op. 62 eseri ile S. Prokofiev'in Romeo ve Juliet bale süitlerinden seçmeler yer alacak. Prof. Dr. Ayhan Kızıl, rektörlüğü döneminde Bursa'ya bir konservatuvar ve senfonik orkestra kazandırma vizyonuyla Uludağ Üniversitesi Oda Orkestrası'nın kuruluşuna öncülük etti. Dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker'in desteğiyle büyüyen bu yapı, nefesli çalgılar topluluğuyla birleşerek Bursa Senfoni Orkestrası adıyla ilk senfonik konserlerini verdi. Bu oluşum, ilerleyen dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'na dönüştü.

Anma konseri, 16 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00'de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium'un katkılarıyla düzenlenen konsere ilişkin detaylı bilgiye sosyal medya hesaplarından, biletlere ise bursasenfoni.com.tr ve bbdso.ktb.gov.tr internet siteleri üzerinden veya biletinial.com dan ulaşılabilir.