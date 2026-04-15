Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, hamam böceği, pire ve kemirgenlere karşı vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, sivrisinek larvası ve uçkun mücadelesi kapsamında üreme alanlarında yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerde vektörle mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünlerin kullanıldığı çalışmalarda, hastalık taşıyıcı canlıların çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek seviyede kontrol altında tutulması hedefleniyor.

Sivrisinek üreme alanlarına yakın takip

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sivrisinek larvası ve uçkun mücadelesi kapsamında rögarlar, menholler, yağmur suyu ızgaraları, inşaat boşlukları, fosseptikler ve atıl durumdaki lastikler gibi riskli alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle su birikintilerinin oluştuğu alanlarda sürdürülen uygulamalarla sivrisinek popülasyonunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Karasinek mücadelesi yıl boyu devam ediyor

Karasineklerin çoğalmasına neden olan çöp konteynerleri, çöp yığma alanları, pazar yerlerindeki tarımsal ürün atıkları ve bahçe atıkları gibi organik materyallerin bulunduğu alanlarda da düzenli mücadele yürütülüyor. Çürüyen organik atıkların oluşturduğu risklere karşı yapılan ilaçlama çalışmalarıyla da karasinek üremesinin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Hamam böceğine karşı gece gündüz çalışma

Hamam böceğiyle mücadelede özellikle üreme dönemlerinde yapılan çalışmalar büyük önem taşıyor. Ekipler, hem gündüz hem gece saatlerinde kalıcı ürünlerle rögarlar başta olmak üzere riskli noktalarda uygulamalarını sürdürüyor. Böylece hamam böceklerinin çoğalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Biyolojik mücadeleyle çevre dostu uygulama

Süs havuzları gibi durgun sularda üreyen sivrisinek larvalarına karşı kullanılan biyolojik ürünler sayesinde, yalnızca hedef canlıya etki eden çevre dostu bir mücadele yürütülüyor. Uygulanan ürünler su içindeki diğer canlılara, kuşlara ve evcil hayvanlara zarar vermeden sivrisinek larvalarını kontrol altına alıyor.

Yağışlar sonrası su birikintilerine dikkat

İklim değişikliğine bağlı yağış rejimlerindeki belirsizlikler nedeniyle yaşam alanlarında bulunan lastik, bidon, varil, saksı ve benzeri materyallerde yağmur suyu birikmesi, sivrisinekler için yeni üreme alanları oluşturabiliyor. Bu nedenle vatandaşların açık alanlarda su birikmesine neden olabilecek materyallere karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.