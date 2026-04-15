Yalova'da genç bir kızın fotoğrafını izinsiz çektiği iddia edilen şahıs, çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yedi. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin önce hastanaye kaldırıldığı, ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, Kafeler Sokağı olarak bilinen Barış Sokak'ta bir kişi, genç bir kızın fotoğrafını izinsiz olarak çekti. Genç kızın durumu fark edip çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgedeki gençler şüpheliyi kovalamaya başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yakalanan şahsa, vatandaşlar meydan dayağı attı. Şüpheli bölgeye gelen diğer vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı. Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Darp edilen şahsın bu sırada telefonundan çektiği fotoğraf ve videoları silmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Telefona el konulurken, zanlı ise tedavi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın tedavisinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.