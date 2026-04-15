Hatay'da gerçekleştirilen Okul Sporları Karate Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakalarında mücadele eden Kayserili sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Hatay'da gerçekleştirilen Okul Sporları Karate Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakalarında mücadele eden Kayserili sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı. Şeampiyonada Zeynep Ecrin Saylan Yıldızlar Kata kategorisinde altın madalya kazandı. Yine Kayserili sporculardan Hasan Sarıkaya Yıldızlar 34 Kg Kumite dalında gümüş madalyanın sahibi olurken, Ceylin Türker Yıldazlar +52 Kg Kumitede, Sıraç Güncü ise Küçükler Kata'da bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, antrenörler Fatih Güneş ve Hüseyin Kiraz'ı tebrik ederken, Uşak'ta düzenlenecek olan Türkiye Finallerinde mücadele edecek sporculara başarılar diledi.