Bilecik'te yangınlara karşı mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla 31 adet yangın söndürme tankeri köylere dağıtıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in katılımlarıyla, il genelinde yangınlara karşı daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla temin edilen yangın söndürme tankerlerinin dağıtım programı Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirildi. Program kapsamında özellikle kırsal alanlarda meydana gelebilecek yangınlara hızlı müdahale edilmesi hedefiyle 31 adet yangın söndürme tankeri köy muhtarlıklarına teslim edildi. Gerçekleştirilen dağıtım ile köylerin yangınlara karşı ilk müdahale kapasitesi güçlendirilirken, muhtemel yangınlarda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanıyor. Programa ilgili kurum amirleri de katılım sağlarken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in de programda yer aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Geçtiğimiz yıl özellikle Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerimizde yaşanan yangınlar hepimizin hafızasında derin izler bırakmıştır. Bu afetler bizlere bir kez daha göstermiştir ki yangınla mücadelede en kritik unsur, ilk müdahalenin zamanında ve doğru şekilde yapılmasıdır. Yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için yerelde hızlı müdahale imkânlarının güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. İşte bu bilinç ve kararlılıkla bugün köylerimizin yangınlara karşı daha güçlü, daha hazırlıklı ve daha dirençli hale gelmesini sağlamak amacıyla 31 adet yangın söndürme tankerini siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz' dedi.

Program, tankerlerin muhtarlara teslim edilmesiyle sona erdi.