Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir şahıs üzerinde ve çevresinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.