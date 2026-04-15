Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde kurulan Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar alanını gezen Vali Sözer, tezgâhları tek tek inceleyerek esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Sözer, talep ve görüşleri dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, pazarların üretim ve yerel ekonomi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak; 'Pazarlarımız hem üretimin hem de dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. Esnafımızın emeği, yerel ekonomimizin can damarıdır. Tüm esnafımıza ve hemşerilerimize hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum' dedi.