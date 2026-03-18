18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'te de bir program düzenlendi.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Ardından Bilecik Şehitliği'nde düzenlenen programda Vali Sözer, aziz şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dualar etti.

Şehitlik Defteri'ni imzalayan Vali Sözer, günün anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi: 'Çanakkale sadece bir zafer değil, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve fedakârlığının en büyük göstergesidir. Bu topraklar iman, cesaret ve eşsiz bir kahramanlıkla savunulmuştur. Çanakkale'de ortaya konulan direniş ruhu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en güçlü kanıtıdır. Bu büyük mücadele aynı zamanda İstiklâl Harbi'nin meşalesini de yakmıştır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de, İstiklâl Harbi'nde ve vatanımızın bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

Etkinlikler, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Murat Hüdavendigar Ortaokulu tarafından hazırlanan 18 Mart Şehitleri Anma Programı ile sona erdi.