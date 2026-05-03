Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla birlikte halı sahada futbol oynadı.

Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü personeli arasında düzenlenen halı saha maçına katıldı. Karşılaşmada sahaya inen Vali Sözer, Çocuk Evleri Sitesi takımında yer alarak çocuklarla birlikte futbol oynadı. Büyük bir coşku ve neşe içerisinde geçen müsabaka, renkli ve samimi görüntülere sahne oldu. Etkinlik sonunda çocuklarla yakından ilgilenen Vali Sözer, onların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Onların mutlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.