Galatasaray'ın Samsunspor'a 4-1 yenilerek şampiyonluk kutlamasını ertelemesi, İzmir'de kutlama hazırlığı yapan sarı-kırmızılı taraftarları ve seyyar satıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda şampiyonluk heyecanıyla bir araya gelen taraftarlar, alınan mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşayarak meydandan ayrıldı. Muhtemel kutlamalar için günler öncesinden hazırlık yapan, meydanda bayrak, forma ve meşale satmak isteyen seyyar satıcılar ise bekledikleri satışı gerçekleştiremedi. Taraftarların hüsranla dağılması sonucu ellerindeki ürünlerle baş başa kalan esnaf, geceden eli boş döndü.

'Burada bin 500 adet meşale var'

Asıl mesleğinin pide ustalığı olduğunu ancak amcasına yardım etmek için meydanda ürün sattığını belirten Uğurcan Tarsuslu, 'Şampiyon olsaydı biz de satacaktık, çorbamıza bakacaktık. Burada bin 500 adet meşale var. Tanesini 50 liradan hesapladığınızda zararı siz düşünün. Artık ne zaman şampiyon olursa o zaman geleceğiz' dedi.

'Elimizde yaklaşık 20 bin liralık ürün var'

Satışların durduğunu ifade eden Metin Aslan da, 'Şampiyon olamadık, satışlar durdu. Ancak inşallah haftaya olacağız, söke söke alacağız. Elimizde yaklaşık 20 bin liralık ürün var. Haftaya inşallah para kazanacağız ve herkesin yüzü gülecek' diye konuştu.

'Şampiyon olsaydı hepsini satardık'

Malları satamadıkları için umutlarının önümüzdeki haftaya kaldığını dile getiren Aziz Turan ise, 'İnşallah haftaya şampiyon olur. Şampiyon olsaydı hepsini satardık ama satamadık, haftaya kaldı. Hayırlısı olsun. Galatasaray, Amedspor, Fenerbahçe bizim için fark etmiyor, hepsi Türkiye'nin takımı' ifadelerini kullandı.

Bir diğer satıcı Uğur Arslan da, 'Galatasaray'ın şampiyonluğu haftaya kaldı. Bugün Amedspor şampiyon oldu ve kutlama yaptı. Haftaya da inşallah Galatasaray kutlamayı yapacak' şeklinde konuştu.