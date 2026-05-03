İzmir ile Bakü arasındaki kardeş kent ilişkisinin 40. yılı, Kültürpark'ta düzenlenen sergi ve dünyaca ünlü muğam sanatçılarının verdiği konserle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ile birlikte konseri izledi. Tugay, 'Kültürde, sanatta, ekonomide, turizmde ve gençlerimiz arasında bu kardeşliği daha da büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle, İzmir ile Bakü'nün kardeş kent olarak kabul edilmesinin 40. yılı Kültürpark'ta kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ile birlikte, kutlamalar kapsamında Pakistan Pavyonu'nda düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Sergide, İzmir ve Bakü'nün şehir manzaralarını yansıtan fotoğrafların yanı sıra 1986 yılında imzalanan kardeş kent protokolü de yer aldı. Sergi ziyaretinin ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Kardeşlik Nağmeleri' konseri düzenlendi. Dünyaca ünlü muğam sanatçıları Alim Gasımov ve kızı Fargana Gasımova'nın sahne aldığı konser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı; gece boyunca Türkiye ve Azerbaycan ezgileri yankılandı. Başkan Tugay, konseri eşi Öznur Tugay ve Narmina Mustafayeva ile birlikte izledi, program sonunda sanatçılara plaket takdim etti. Konsere katılan Azerbaycanlı sanatseverler de Başkan Tugay ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Konseri izleyenler arasında Kazakistan Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev, Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev de yer aldı.

'İzmir'de daha çok Azerbaycanlı görmek istiyoruz'

Sergi alanında basın mensuplarına İzmir ile Bakü kardeşliği üzerine açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'Azerbaycan ve Türkiye, kendini iki ayrı devlet ama tek millet olarak hisseden insanların ülkeleri. Bu nedenle biz de iki kenti yürekten kardeş olarak görüyoruz. Bakü ile İzmir arasında 1986 yılında imzalanan kardeşlik anlaşmasıyla başlayan bu ilişki, yıllar içinde güçlendi. Geçen süre içinde her iki şehir de değişti ve gelişti, ancak birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı azalmadı, aksine arttı.' dedi. Tugay, karşılıklı ziyaretlerin ve iş birliklerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, 'İzmir ile Bakü'nün birbirini daha yakından tanımasını, daha fazla ziyaret ve ortak projeyle ilişkilerin güçlenmesini istiyoruz. İzmir'de daha çok Azerbaycanlı görmek, İzmirlileri de Azerbaycan'a daha fazla gitmeye teşvik etmek istiyoruz. Sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesinin herkese fayda sağlayacağına inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Bu bağın temelleri Milli Mücadele yıllarına dayanır'

Konser alanındaki konuşmasında İzmir ile Bakü'nün iki kadim kent olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, 'İki kardeş halkın 40 yıllık yol arkadaşlığı için bir aradayız. 1986'da imzalanan kardeş şehir protokolü, yalnızca bir imza değil; ortak tarihimizin, kültürümüzün ve gönül bağımızın ifadesidir. Bu bağın temelleri 1985'teki ilk resmi adımlardan da öteye uzanır; kökleri Milli Mücadele yıllarına dayanır' dedi. Tugay, İzmir'in işgalden kurtuluşu döneminde Bakü'de yapılan duaları ve Anadolu'ya verilen desteği hatırlatarak, '1920'lerdeki dayanışma ruhu bugün hâlâ İzmir'de ve Bakü'de yaşamaya devam ediyor. Bu ilişki 40 yılla sınırlı değil; aynı dilin, duygunun ve kaderin içinde büyüyen köklü bir bağdır' şeklinde konuştu.

'Kardeşliği büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz'

Kardeşliğin yalnızca sembolik bir protokol olmadığını, somut bir iş birliğine dönüştüğünü vurgulayan Başkan Tugay, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Aliağa'da yer alan ve Türkiye'nin en büyük dış yatırım projelerinden biri olan STAR Rafinerisi ve Petkim, bu kardeşliğin İzmir'e yansıyan önemli bir göstergesidir. Bakü'den gelen enerji, İzmir üzerinden dünyaya ulaşırken, bu ekonomik köprü binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Limanlarımız arasındaki ticaret hacmi de her geçen gün artarak iki kentin refahını birlikte yükseltmektedir. Dijitalleşen dünyada İzmir'in bilişim ve teknoloji vizyonu ile Bakü'nün gelişen inovasyon ekosistemini birleştirmek önceliklerimiz arasında. Üniversiteler arası öğrenci değişimleri ve ortak teknoloji projeleriyle 40 yıl önce başlayan süreci, yeni kuşakların katkısıyla geleceğe taşıyacağız. Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte daha da yükseleceğine inanıyoruz. El ele, kol kola ve omuz omuza vererek iki ülke, iki millet ve iki şehir olarak hak ettiği yere birlikte ulaşmalıyız. Bu bağı geçmişin hatırası değil, geleceğin güçlü bir ortaklığı olarak görüyoruz. Kültürden sanata, ekonomiden turizme ve gençler arasında bu kardeşliği büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz.'

'Kalplerimiz birse mesafe sadece haritada kalır'

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, konuşmasında iki ülke arasındaki dostluğun 40 yıllık bir gönül bağı olduğunu belirterek, 'Bugün yıllara meydan okuyan dostluğumuzu ve kardeşliğimizi kutluyoruz. Bu 40 yıl; insan sevgisinin, emeğin ve ortak hafızanın ifadesidir. 1986'daki protokol, yalnızca iki şehir arasında bir imza değil, Hazar'dan Ege'ye uzanan gönül köprüsüdür.' dedi. Mustafayeva, zaman içinde hem Bakü'nün hem de İzmir'in geliştiğini ancak aradaki sıcaklık ve samimiyetin değişmediğini vurgulayarak, 'Dostluğumuz sınırsızdır ve mesafelerle ölçülemez. Kalplerimiz birse mesafe yalnızca haritada kalır. Şehirleri asıl yücelten insanlardır. Dileğimiz, bu dostluğun genç nesillerin kalplerinde büyüyerek devam etmesidir. Şehirlerimizin birbirine ilham vermesini, insanlarımızın birbirine omuz olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.