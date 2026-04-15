Muş'un Bulanık ilçesinde kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteren aile destek merkezleri (ADEM) tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 500 kursiyerin üç aylık eğitim sürecinde hazırladığı el emeği göz nuru ürünler görücüye çıkarken, sergi ilçe protokolü ve vatandaşlardan tam not aldı. Bulanık Kaymakamlığı koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet veren ADEM-1 ve ADEM-2 merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, renkli görüntülere sahne oldu. Kadınların üretim gücünü ortaya koyan etkinlikte, el sanatlarından tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar sergilendi.

Beraberindekilerle serginin açılışını yapan Bulanık Kaymakamının eşi Yağmur Koşansu, kadınların azim ve gayretinin takdire şayan olduğunu belirterek, 'Burada sadece bir sergi değil, büyük bir emek ve sabır hikayesi görüyoruz. Bu çalışmalar, kadınlarımızın fırsat verildiğinde neler başarabileceğinin en güzel örneğidir. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum' dedi.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ise 'ADEM-1 ve ADEM-2 merkezlerimizde düzenlediğimiz kurslarla kadınlarımızın meslek edinmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda kişisel gelişim, okuma-yazma ve aile içi iletişim gibi alanlarda da eğitimler veriyoruz. Kadınlarımız burada hem sosyalleşiyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor' diye konuştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen sergi; protokol üyeleri, usta öğreticiler ve kursiyerlerin günün anısına çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.