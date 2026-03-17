Muş'un Hasköy ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları, yerleşim alanlarında su baskınlarına neden oldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte eriyen kar suları, aralıklarla etkili olan sağanak yağışla birleşince ilçede su taşkınları yaşandı. Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklarda göletler oluştu.

İlçede etkisini artıran yağış nedeniyle geniş alanlar suyla kaplanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer ise su taşkını yaşanan yol ve bölgelerde çalışma başlattı.