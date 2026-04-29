Mersin'de tırın çarparak önüne aldığı otomobil metrelerce sürüklendi, 2 kişi yaralandı, kaza sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi D-400 kara yolu Deliçay Köprüsü önünde meydana geldi. Tarsus istikametinde ilerleyen tırın çarparak önüne aldığı otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaralıların yakınları ve tır sürücüsü arasında gerginlik yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gerginlik kontrol altına alındı. Otomobilin tırın önünde sürüklenme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.