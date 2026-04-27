Mersin'in Erdemli ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç motosiklete çarparak devrildi, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolu Erdemli ilçesi Alata Mahallesi lise kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan M.İ. idaresindeki 33 MA 3065 plakalı hafif ticari araçla A.T.Ç. yönetimindeki 33 BAF 513 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç kaldırıma devrilirken kazada sürücülerle birlikte 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.