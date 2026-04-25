Mersin'in Erdemli ilçesinde 70 yaşındaki şahıs odasında çıkan yangında karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Tabiye Mahallesi Köypınarı Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boyacılık yapan ancak aldığı işe gitmeyen 70 yaşındaki Ahad Toyoğlu'nun evini kontrole gelenler, odasının yanmış olduğunu, kendisinin de cansız yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin incelemesi sonrasında şahsın cansız bedeni Erdemli Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Ön otopsi sonrası cenaze adli tıpa sevk edildi. Şahsın odasında çıkan yangın nedeniyle karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.