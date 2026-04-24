Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir aracın lastiklerine yapılan özel bölmeye toz halinde gizlenmiş 8 kilo 266 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, eroin sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheli K.Ö.'nün kullandığı araç takibe alındı. Polisin takibi sonrasında araç durduruldu, şüpheli ise gözaltına alındı. Araçta narkotik madde arama köpeği Tokyo eşliğinde aramada yapıldı. Köpeğin tepki verdiği aracın lastiklerin içerisine jant üzerine yapılan özel düzenek kesilince toz halinde 8 kilo 266 gram eroin çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklandı.