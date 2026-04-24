Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem sürecinde Mersin'in sergilediği dayanışma örneğine dikkat çekerek, yaklaşık 400 bin depremzedenin kentte kardeşlik içinde ağırlandığını söyledi.

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı ve beraberindeki heyet, Başkan Vahap Seçer'i ziyaret ederek deprem sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Heyette; Halep Metropoliti Elias Malouli, Lazkiye Metropoliti Alber Athanasios, Patrik Baş Sekreteri Haddo Allati, Tarsus Episkoposu Bayram Orduluoğlu, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Münir Yazırlıoğlu ile Kilise Pederi İspir Coşkun Teymur da yer aldı.

'400 bin depremzede Mersin'de kardeşçe ağırlandı'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Seçer, deprem sürecinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek, yaklaşık 400 bin depremzedenin Mersin'de dayanışma içinde ağırlandığını söyledi. Seçer, kente gelen vatandaşların kimlik, inanç ya da kökenine bakılmaksızın destek gördüğünü vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hem deprem bölgesinde hem de kente gelen afetzedeler için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Seçer, sivil toplum kuruluşları ve farklı inanç gruplarıyla iş birliği içinde önemli bir dayanışma örneği sergilendiğini ifade etti.

'Mersin bir kardeşlik kentidir'

Mersin'in çok kültürlü yapısının en büyük zenginlik olduğunu belirten Seçer, kentte huzur, barış ve kardeşlik ortamının korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Türkiye'nin laik yapısına vurgu yapan Seçer, tüm inanç gruplarının eşit şekilde devlet güvencesi altında olduğunu hatırlattı.

2019'dan bu yana en büyük hedefinin 'Mersin'de huzuru sağlamak' olduğunu dile getiren Seçer, kentte yaşayan herkesin güven içinde hayatını sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

'Mersin bizim için çok önemli'

Antakya Patriği 10. Yuhanna Yazıcı ise deprem sürecinde gösterilen destek ve dayanışma için Başkan Seçer'e teşekkür etti. Kilisenin de depremzedelere yönelik yoğun bir çaba içerisinde olduğunu belirten Yazıcı, Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Mersin'in kendileri için önemli bir şehir olduğunu dile getiren Yazıcı, kentteki hizmetler ve Hristiyan cemaatine yönelik desteklerin takdirle karşılandığını söyledi.