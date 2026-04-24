İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Mersin temsilciliği, dikkat çeken bir etkinliğe imza atıyor. Mehmet Furkan Özbay imzasıyla yapılan davette, “Doğu Türkistan ve Mazlum Coğrafyalar” başlıklı konferansa tüm vatandaşlar davet edildi.

Mersin’de gerçekleştirilecek konferansın, küresel ölçekte yaşanan insani krizlere dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Organizasyon, özellikle Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan hak ihlalleri ve insani sorunların ele alınacağı önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Alanında Uzman İsimler Katılacak

Konferansın moderatörlüğünü Abdullah Aydın üstlenecek. Etkinlikte konuşmacı olarak ise araştırmacı-yazar Adem Özköse ile Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Alimcan Buğra yer alacak. Konuşmacıların, sahadan gözlemler ve akademik değerlendirmeler ışığında katılımcılara kapsamlı bilgiler sunması bekleniyor.

Tarih ve Yer Bilgisi

Konferans, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, tüm halkın katılımına açık olacak.

Başkan Özbay’dan Davet

Mersin İHH Başkanı Mehmet Furkan Özbay, yaptığı davette etkinliğin önemine vurgu yaparak, “Mazlum coğrafyalarda yaşananları gündeme taşımak ve toplumda bilinç oluşturmak adına bu konferansı düzenliyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılım sağlamak isteyen vatandaşların organizasyonla iletişime geçebileceği de duyuruldu.

Bu önemli etkinliğin, Mersin’de toplumsal duyarlılığı artırması ve uluslararası insani meselelere dikkat çekmesi bekleniyor.