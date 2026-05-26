Kurban Bayramı dolayısıyla alınan trafik tedbirleri kapsamında, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Denetimler kapsamında uygulama noktalarını ziyaret eden Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, görev başındaki personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Atasoy, özellikle bayram yoğunluğu nedeniyle trafik kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı.

Sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine riayet edilmesi ve dikkatli araç kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulunan Atasoy, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için jandarma ekiplerinin sahada görev başında olduğunu belirtti.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ise bayram süresince trafik güvenliği başta olmak üzere asayiş tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, vatandaşlara güvenli yolculuklar diledi.