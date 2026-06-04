Birlikte EMO Platformu Dönem Sözcüsü ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Seyfettin Atar, yaz aylarının başlamasıyla birlikte çevre temizliği, halk sağlığı ve orman yangınlarına karşı önleyici tedbirlerin artırılması çağrısında bulundu.

Yaz döneminde milyonlarca vatandaşın denizler, sahiller, yaylalar, parklar ve mesire alanlarına yöneleceğini belirten Atar, doğal ve kültürel alanların korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Atar, “Denizlerin, sahillerin, yaylaların ve tarihi alanların temiz tutulması hepimizin görevidir. Doğaya bırakılan her atık yalnızca çevre kirliliğine yol açmıyor, gelecek kuşakların yaşam hakkını da olumsuz etkiliyor” dedi.

Yaz aylarında artan sıcaklıkların sivrisinek ve benzeri zararlıların çoğalmasına neden olduğuna dikkat çeken Atar, ilgili kurumların çevre sağlığı ve ilaçlama çalışmalarını bilimsel yöntemlerle sürdürmesinin önemine işaret etti. Vatandaşların da çevre temizliğine özen göstermesi ve su birikintilerinin oluşmasını önlemesi gerektiğini ifade etti.

“Enerji nakil hatlarında bakım hayati önem taşıyor”

Son yıllarda yaşanan büyük orman yangınlarının ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatan Atar, yangınların yalnızca insan kaynaklı ihmallerden değil, enerji nakil hatlarından kaynaklanan teknik sorunlardan da çıkabildiğini belirtti.

Elektrik dağıtım şirketlerine çağrıda bulunan Atar, “Özellikle ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarında periyodik bakım, iletken ve izolatör kontrolleri ile hat altı temizlik çalışmalarının eksiksiz yapılması büyük önem taşıyor. Önleyici bakım çalışmaları olası felaketlerin önüne geçebilir” ifadelerini kullandı.

“Bir ağacın büyümesi yıllar, yok olması saatler sürüyor”

Kamu kurumlarının yangın emniyet yollarını açık tutması, erken uyarı sistemlerini güçlendirmesi ve yüksek risk taşıyan bölgelerde denetimleri artırması gerektiğini belirten Atar, vatandaşların da ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Atar, “Bir ağacın büyümesi onlarca yıl sürerken, bir ihmal sonucu çıkan yangın birkaç saat içinde binlerce hektarlık alanı yok edebiliyor. Bugün ihmal edilen bir bakım çalışması ya da doğaya bırakılan bir atık yarın büyük çevre felaketlerine neden olabilir” dedi.

Birlikte EMO Platformu adına açıklamasını sürdüren Seyfettin Atar, çevrenin korunması, ormanların yaşatılması ve halk sağlığının güvence altına alınmasının ancak kurumlar, meslek kuruluşları ve vatandaşların ortak sorumluluk anlayışıyla mümkün olacağını belirterek tüm kesimleri yaz aylarında daha duyarlı davranmaya davet etti.