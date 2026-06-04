Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi ve kültürel mirası kent yaşamıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kleopatra Meydanı ve Tarsus Belediyesi Sanat Galerisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında, tarihi Kleopatra Kapısının yanında oluşturulan meydan; dinlenme alanları, çevre düzenlemeleri ve tarihi eserlerin sergilendiği bölümleriyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

Açılışla birlikte hizmet vermeye başlayan Tarsus Belediyesi Sanat Galerisi, 'Modernden Çağdaşa' sergisiyle ilk ziyaretçilerini ağırladı. Program kapsamında sanatçı ve yazar Bedri Baykam da sanatseverlerle bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Günün ilerleyen saatlerinde meydanda gerçekleştirilen Luna Quartet konseri ise yoğun katılımla takip edildi. Mum ışığında gerçekleştirilen dinleti, tarihi atmosferde renkli görüntülere sahne oldu.

Program sonunda 'Modernden Çağdaşa' sergisinin küratörü Doç. Dr. Orçun Çadırcı, yardımcı küratörler Arş. Gör. Dr. Görkem Demir ile Arş. Gör. Dr. Zeynep Güray Can ve Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı'na katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Tarihi mozaikler ilgi odağı oldu

Kleopatra Meydanında sergilenen Gladyatör Mozaiği ve Balıkçı Mozaiği de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Tarsus'un geçmişte önemli bir liman kenti olduğunu ortaya koyan eserlerin, meydanın tarih ve kültür kimliğini güçlendirdiği belirtildi.

'Geçmişimizi koruyarak geleceği inşa ediyoruz'

Açılışta konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, meydanın yalnızca fiziksel bir düzenleme olmadığını, insanların bir araya geldiği, kültür ve sanatla buluştuğu yaşayan bir alan olarak tasarlandığını ifade etti.

Bir kentin geleceğini inşa ederken geçmişini korumanın da önem taşıdığını vurgulayan Boltaç, Kleopatra Meydanının bu anlayışın somut bir örneği olduğunu söyledi.

Tarsus'un kültür ve sanat alanındaki hedeflerine de değinen Boltaç, yakın zamanda Kültür Merkezinin hizmete açılacağını belirterek, yaklaşık 5 bin kişilik amfi tiyatro projesini de hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti. Boltaç, Tarsus'un yalnızca tarihiyle değil, kültürü, sanatı ve geleceğe yönelik vizyonuyla da öne çıkan bir kent olması için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.