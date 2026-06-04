Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel tohum çeşitlerinin korunması ve kırsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gülnar ilçesinde üreticilere atalık nohut tohumu desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Yerel Tohum Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 600 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Destekle birlikte 50 dekarlık alanda üretim yapılması hedefleniyor.

Yerel tohumlar koruma altında

2020 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 91 üreticiye destek verildiği, toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunulduğu bildirildi. Proje ile yerel tohum çeşitlerinin gelecek nesillere aktarılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve yerli üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde görev yapan gıda mühendisi Dilara Aytuttu, yerel nohut çeşitlerinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, 'Bu kapsamda 10 üreticimize 600 kilogram nohut desteği vererek, 50 dekarlık alanda üretim yapılmasını hedefledik. 2020 yılında başlattığımız proje ile bugüne kadar 91 üreticimize destek sağladık ve 455 dekarlık alanda üretime katkı sunduk. Amacımız yerel nohut çeşitlerimizi korumak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerimizi destekleyerek yerel tarımı güçlendirmek' dedi.

'Atalık tohumumuzu yeniden ekmeye başladık'

Bereket Mahalle Muhtarı Ünal Cin, Büyükşehir Belediyesinin kırsala yönelik desteklerinin üreticiler için önemli olduğunu söyledi.

Atalık tohumların yeniden üretime kazandırıldığını ifade eden Cin, 'Büyükşehir Belediyesinin destekleri sayesinde unutulmaya yüz tutmuş olan asırlık atalık tohumumuzu yeniden ekmeye başladık. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz. Büyükşehir ayrıca fidan, keçi, badem ve ceviz soyma ile üzüm sıkma makinesi gibi ekipman destekleri de sağladı' diye konuştu.

Gülnar nohudunun lezzetiyle öne çıktığını belirten Cin, yerel tohumun çoğaltılması amacıyla İstanbul'daki bir firmaya da gönderildiğini kaydetti.

Üreticilerden desteklere teşekkür

Tohum desteğinden yararlanan üreticiler de uygulamanın üretime önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Üretici Iraz Kılınç, destek sayesinde üretim maliyetlerinin düştüğünü belirterek, 'Bu destek sayesinde hem girdi maliyetimiz azalıyor hem de üretimimiz artıyor. Köyümüzde üretimin devam etmesi için bu destekler çok kıymetli' ifadelerini kullandı.

Çiftçi Habibe Aşık ise yerel tohumların gelecek nesillere bırakılacak önemli bir miras olduğunu vurgulayarak, 'Bu tarlalarda emeğimiz ve umudumuz var. Üreten çiftçi güçlendiğinde kırsal da güçleniyor' dedi.