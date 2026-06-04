Mersin Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) tarafından düzenlenen 'Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar' konferansında, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı.

Sanayi dünyasının temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumlarının yetkililerini bir araya getiren konferansta, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda sanayinin yol haritası değerlendirildi.

'Yeşil dönüşüm artık rekabetin temel şartlarından biri'

Programın açılışında konuşan MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, küresel ölçekte üretim modelleri, ticaret sistemleri ve yatırım kriterlerinin hızla değiştiğini belirterek, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte çevre dostu ve düşük karbonlu üretim anlayışının küresel rekabetin temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.

Sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevresel bir konu olmadığını vurgulayan Tekli, 'Sürdürülebilirlik; üretimin, finansmana erişimin ve uluslararası ticaretin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Mersin OSB olarak bu dönüşüm sürecini yakından takip ediyor, sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak projeleri hayata geçiriyoruz' dedi.

'Yeşil OSB hedefinde önemli mesafe kat edildi'

Altyapıdan çevre hizmetlerine, enerji verimliliğinden dijital dönüşüme kadar birçok alanda çalışma yürüttüklerini ifade eden Tekli, 'Yeşil OSB' hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat ettiklerini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, karbon emisyonlarının azaltılması ve döngüsel ekonomi alanlarında sağlanan desteklerin önemine dikkat çeken Tekli, özellikle Avrupa Birliği pazarına ihracat yapan firmalar için yeşil dönüşümün artık geleceğin değil bugünün gerekliliği olduğunu belirtti.

İklim krizi ve sanayinin geleceği değerlendirildi

Konferansta ayrıca Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yılmaz Uçak, Çukurova Kalkınma Ajansı Mersin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Levent Sırrı Selekoğlu ve Kamu Gözetim Kurumu Başkan Yardımcısı Murat Yünlü de sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın ana konuşmacısı olan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz ise 'İklim Krizi ve Sanayinin Geleceği' başlıklı sunumunda iklim değişikliğinin sanayi üzerindeki etkilerini ve gelecekte üretim süreçlerinde yaşanabilecek dönüşümleri anlattı.

Sürdürülebilirlik raporlaması ve denetim süreçleri ele alındı

Konferans kapsamında düzenlenen 'Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Denetimi' başlıklı panelde, sürdürülebilirlik raporlaması ve denetim süreçleri ele alındı. Moderatörlüğünü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümmühan Aslan'ın yaptığı panelde, Kamu Gözetimi Kurumu Daire Başkanı Gülşah Günay ile Başkanlık Müşaviri Sevgi Kılıçer katılımcıları bilgilendirdi.

Yeni kariyer fırsatları ve finansman imkanları konuşuldu

Etkinliğin ikinci panelinde ise sürdürülebilirlik alanındaki yeni kariyer fırsatları, karbon yönetimi, teşvikler, hibeler ve finansman imkanları değerlendirildi. Panele Prof. Dr. Ümmühan Aslan, Doç. Dr. Murat Erdoğan, kurumsal sürdürülebilirlik denetçileri Hatice İğde ve İffet Erduran konuşmacı olarak katıldı.

Konferans sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Sabri Tekli, sürdürülebilirlik raporlaması, karbon yönetimi, ESG uygulamaları, yeşil enerji ve yeni nesil meslekler gibi sanayiyi doğrudan ilgilendiren konuların ele alındığını belirterek, yapılan bilgi paylaşımının bölge sanayisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen konferans, sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılması ve sanayicilerin yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasına yönelik önemli bilgilerin paylaşılmasıyla sona erdi.