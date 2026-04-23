Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir işyerinde yapılan aramada 5 kilo 872 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve nakliyesi yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bir işyerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda narkotik madde arama köpeği ile gerçekleştirilen aramada, 5 paket halinde toplam 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.