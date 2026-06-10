Mersin'de görülen davada 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 60 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kararın ardından savcılığa giderek teslim oldu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozdoğan cezaevine gönderildi.

Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında, belediyeye bağlı Tarsus TESKİ A.Ş. üzerinden 2021 yılında yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan 'nitelikli dolandırıcılık' davasında karar çıktı.

Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklardan İbrahim T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesinde düzenlenen 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık' suçunu işlediklerini belirterek, ayrıca suçun nitelikli halinin uygulanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski Başkan Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ve 575'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından eski Başkan Bozdoğan'ın savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozdoğan cezaevine gönderilirken, diğer sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının ise sürdüğü bildirildi.