Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Örtüaltı Üzüm Festivali', üreticilerin emeğini ve üzümün değerini ön plana çıkardı. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde vatandaşlar müzik ve etkinliklerle coşku dolu bir gece yaşadı.

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Örtüaltı Üzüm Festivali, yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Mezitli'nin bereketli topraklarında yetişen üzümün değerinin ön plana çıkarıldığı festivalde, üreticilerin emekleri takdir edilirken vatandaşlar da unutulmaz bir gece yaşadı.

Festival kapsamında sahne alan sanatçılar Özlem Şahin ve Burhan Ateş, seslendirdikleri eserlerle geceye renk kattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Festivalde konuşan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli'nin birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan insanlarıyla örnek bir kent olduğunu belirterek, 'Mezitli'ye rengini katan, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan, ülkesini, vatanını, bayrağını ve Atatürk'ü seven tüm hemşehrilerim, hepiniz festivalimize hoş geldiniz' diyen Başkan Tuncer, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak emeğin ve toprağın değerini çok iyi bildiğini ifade etti.

Üretimin büyük bir özveri gerektirdiğine dikkat çeken Tuncer, 'Üretimin arkasında büyük bir alın teri, sabır ve fedakarlık var. Ekiyor, dikiyor, suluyor ve aylarca emek veriyoruz. Bu nedenle çiftçilerimizin emeği bizim için çok kıymetli. İnşallah emeklerinin karşılığını bol ve bereketli bir şekilde alırlar. Bizler de üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.