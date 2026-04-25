Mersin'in Anamur ilçesinde eşini öldürüp kaçarken Antalya'da yakalanan şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Anamur ilçesi Kalınören Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. ile eşi Cangül Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. E.Ç. eline geçirdiği sopa ve bıçakla karısını öldürdü. Birisi 9, diğeri 2 yaşındaki iki çocuğunu da alarak 33 ANJ 679 plakalı Tofaş marka araç ile olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için ise polis çalışma başlattı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin polisi, aracın plakasını zaman kaybetmeden sisteme girdi. Aracın plakası Antalya'nın Aksu ilçesi girişinde PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarına takıldı. Bunun üzerine otomobil KGYS kameralarından takibine alındı. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri aracı Kuzey Çevreyolu Başköy yol ayrımında önünü keserek durdurdu. Yaklaşık 20 kilometrelik takip sonucu durdurulan araçtaki cinayet olayının şüphelisi E.Ç. gözaltına çocuklar ise koruma altına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından Anamur'a getirilen şüpheli kocanın ifade işlemleri tamamlandı. Anamur Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli kasten adam öldürme suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.