Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesinde 2 şüpheli belirlenerek takibe alındı. Takibe alınan şüpheliler düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerleri ve adreslerinde yapılan aramada ise bin 150 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram bonzai, 1 kilo 240 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.