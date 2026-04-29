Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Anıt Mahallesi'nde yürütülen asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Kullanım ömrünü dolduran ve zamanla yıpranan parke yollar kaldırılarak yerlerine sıcak asfalt serildi.

Çalışmalar kapsamında mahalledeki yollar modern standartlara uygun şekilde yenilenirken, toplam 1,2 kilometrelik güzergahta yaklaşık 2 bin 100 ton asfalt kullanıldığı bildirildi. Yapılan uygulamayla yol yüzeyinin daha dayanıklı hale getirildiği, sürüş konforu ve ulaşım güvenliğinin ise önemli ölçüde artırıldığı kaydedildi.

Özellikle mahallede yoğun olarak kullanılan güzergahlarda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde trafik akışının daha düzenli hale geldiği, sürücüler ve yayalar için daha güvenli bir ortam oluşturulduğu belirtildi. Yenilenen yolların bölgenin genel görünümüne de olumlu katkı sağladığı ifade edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Anıt Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yapılan düzenlemelerin vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen önemli bir hizmet olduğunu vurgulayan Boltaç, çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Boltaç, 'Vatandaşlarımızın daha güvenli, daha konforlu ve daha modern yollarda ulaşım sağlaması bizim önceliğimizdir. Anıt Mahallemizde olduğu gibi, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde program dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışarak Tarsus'un yol konforunu adım adım yükseltiyor. Amacımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kent genelinde ulaşım kalitesini en üst seviyeye çıkarmaktır' dedi.