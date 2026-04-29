Yurttaş odaklı yönetim anlayışını uluslararası standartlarla uyumlu hale getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, uyguladığı entegre yönetim sistemleriyle hizmet kalitesini artırarak kurumsal yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 6 farklı entegre yönetim sistemiyle süreçlerini daha sürdürülebilir ve ölçülebilir hale getiriyor. 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'ni bünyesinde barındıran belediye, hizmetlerini uluslararası standartlarda yürütüyor.

Uygulanan sistemler sayesinde risklerin önceden tespit edilerek önlem alındığı, kaynakların daha verimli kullanıldığı ve hizmet kalitesinin ölçülebilir hale getirildiği belirtildi. Aynı zamanda vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin etkin şekilde yönetilmesi, çevresel etkilerin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve çalışan güvenliğinin sağlanması gibi birçok alanda önemli kazanımlar elde ediliyor.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetimlerle tescillenen sistemlerin etkinliği, düzenli iç tetkiklerle de sürekli olarak değerlendiriliyor. Süreçlerin tarafsız bir bakış açısıyla analiz edilerek geliştirildiği ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kalite ve güvenilirlik odaklı bir yönetim anlayışı benimsediği, hedefin belge sayısını artırmaktan ziyade sistem kültürünü tüm birimlerde güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Jülide Şahin ise yaptığı açıklamada, sürdürülebilir ve veriye dayalı bir yönetim anlayışını kurumsallaştırdıklarını belirterek, 'Kalite anlayışımız; ölçmek, izlemek ve sürekli iyileştirmek üzerine kurulu. 6 entegre sistem ile kurumsal hafızamızı güçlendiriyoruz. Düzenli iç tetkiklerle süreçlerimizi değerlendiriyor, elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri kararlılıkla uyguluyoruz' dedi.

Yakın zamanda Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini de aldıklarını kaydeden Şahin, bu sayede vatandaş geri bildirimlerinin daha sistematik ve ölçülebilir hale getirildiğini ifade etti.

Yeni hedeflerle çalışmaların sürdüğünü belirten Şahin, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yol trafik güvenliği başta olmak üzere birçok alanda Türkiye'ye örnek bir model oluşturduğunu sözlerine ekledi.