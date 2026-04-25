23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Mersin’de düzenlenen “Maarifin Kalbinde Çocuk” etkinliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir Mahmut Arslan Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların ilgi alanlarına göre oluşturulan tematik alanlar, etkinliğin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Etkinlikte minikler; itfaiyecilikten tamirciliğe, mutfaktan üretim atölyelerine kadar pek çok farklı alanda deneyim kazanma fırsatı buldu. Uygulamalı etkinliklerle hem öğrenen hem de eğlenen öğrenciler, gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı.

Program alanını gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen İl Millî Eğitim Müdürü Özdemirci, çocuklarla sohbet ederek onların heyecanını paylaştı. Öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaları inceleyen Özdemirci, bu tür etkinliklerin çocukların çok yönlü gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde hayata geçirilen bu tür organizasyonların önemine dikkat çeken Özdemirci, emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Uçar , İl ve ilçe millî eğitim yöneticilerinin de eşlik ettiği program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.