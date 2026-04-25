Mersin'de 3 yıl önce görevi başında vefat eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Nazmi Çelikkaya, sene-i devriyesinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla anıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Mevlid-i Şerif programı, Toroslar ilçesine bağlı Portakal Mahallesi'ndeki baba evinde düzenlendi. Programa İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin başta olmak üzere şube müdürleri, itfaiye amirleri ve Çelikkaya'nın mesai arkadaşları ile ailesi katıldı.

20 Nisan 2023'te Mersin Sanayi Sitesi içinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangının soğutma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden itfaiye eri Çelikkaya'nın baba ocağında duygu dolu anlar yaşandı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunarak, hayatını kaybeden itfaiyeci için dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı törende, Nazmi Çelikkaya rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Programın ardından İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, Çelikkaya'nın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Çelikkaya'nın hatırasının her zaman yaşatılacağını vurgulayan Akşahin, 'Nazmi kardeşimizin emaneti bizlere aittir. Hatırasını ilelebet yaşatacak, fedakarlığını ve görev bilincini her zaman gururla anacağız. Mersin İtfaiyesi olarak onu unutmayacak, ismini ve aziz hatırasını daima yaşatmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.