Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmet veren 15 okuma salonuyla öğrencilere güvenli ve konforlu bir ders çalışma ortamı sunuyor. Ücretsiz internet, teknik ekipman ve sosyal imkanlarla donatılan salonlar, sınavlara hazırlanan gençlerin adeta ikinci adresi haline geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmet veren 15 okuma salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu salonlar, özellikle ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Belediyenin sunduğu imkanlar sayesinde gençler geleceğe daha güvenle bakarken, eğitim yolculuklarında önemli bir destek buluyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren okuma salonları, her geçen gün daha fazla öğrencinin hayatına dokunarak, eğitime erişimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi de sürdürüyor. Okuma salonlarında sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman, çay kahve ikramı ve sessiz çalışma ortamı, öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor.

'Öğrencilerimizin güvenli bir ortamda çalışmaları için tüm imkanları sağlıyoruz'

Hal Mahallesi Okuma Salonu Sorumlusu Hüseyin Arslanköylü, 4 yıl önce açıldığı günden bugüne kadar bölge sakinlerinin memnuniyetlerini aldıklarını ifade ederek, 'Mahalleyle iletişimimiz güçlü. Birçok öğrenci yürüme mesafesinden geliyor. Yakın mahallelerden gelenler de var. Aynı anda 40 öğrenciye hizmet veriyoruz, ama gün içerisinde bu sayı 50-60 öğrenciyi de bulabiliyor' dedi.

Üniversiteye ve liseye hazırlanan öğrenciler olduğu gibi, tez sürecinde olanlar ya da KPSS'ye hazırlanan öğrencilerin de okuma salonundan yararlandığını belirten Arslanköylü, 'Burada, ders çalışmaları için ihtiyaçları olan her şey var. Sosyal ortam sağlıyoruz. Ders çalışan gruplar bir araya geliyor. Öğrencilerimizin güvenli bir ortamda ders çalışmaları için tüm imkanları sağlıyoruz. Burada 3 personel görevliyiz. Sabah 8'de açılıyor, akşam 7'de kapanıyor. Cumartesi günleri de açığız' diye konuştu.

Kapılarının tüm öğrencilere açık olduğunun altını çizen Arslanköylü, burada ders çalışan ve üniversiteyi kazanan öğrencilerin de kendilerini ziyaret ettiklerini, bundan dolayı da çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.