Mersin'in Tarsus Belediyesi, hasat öncesi kırsal mahallelerde yol bakım ve reglaj çalışmalarını hızlandırdı. Karadiken ve Yanıkkışla mahallelerinde yürütülen çalışmalarla hem üreticilerin tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştırıldığı hem de ürünlerin güvenli şekilde taşınmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yaşamı ve üretimi destekleyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen yol bakım ve reglaj uygulamalarıyla, hem günlük ulaşımın daha elverişli hale getirilmesi hem de tarımsal faaliyetlerin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Karadiken Mahallesi'nde 54 kamyon malzeme kullanılarak bin 240 metrelik güzergahta malzemeli yol bakım çalışması gerçekleştirildi. Mahallede ayrıca 4 kilometrelik alanda reglaj çalışması tamamlandı.

Yanıkkışla Mahallesi'nde ise 19 kamyon malzeme ile 600 metrelik güzergahta malzemeli yol bakım çalışması yapılırken, 9 bin 500 metrelik alanda reglaj çalışması gerçekleştirildi.

Özellikle hasat öncesi dönemde yoğunlaştırılan çalışmalarla, üreticilerin tarım arazilerine erişiminin kolaylaştırılması ve ürünlerin sağlıklı şartlarda taşınmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Program dahilinde sürdürülen uygulamalarla, kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda bakım ve iyileştirme çalışmalarına devam edildiği bildirildi.