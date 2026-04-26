26 Nisan 1986’da meydana gelen Çernobil Faciası’nın yıl dönümünde, felakette yaşamını yitirenler bir kez daha anıldı. Birlikte EMO Platformu adına açıklama yapan Seyfettin Atar, nükleer kazanın yalnızca teknik bir olay olmadığını, aynı zamanda yönetimsel eksikliklerin ve şeffaflık sorunlarının ağır sonuçlarını gözler önüne serdiğini belirtti.

Atar, Çernobil’in denetim mekanizmalarının yetersizliği, şeffaflıktan uzak yönetim anlayışları ve insan ile doğayı ikinci plana atan politikaların nelere yol açabileceğinin çarpıcı bir örneği olduğunu ifade etti. Felaketin ardından geniş coğrafyaların etkilendiğini ve milyonlarca insanın doğrudan ya da dolaylı biçimde sonuçlarla yüzleşmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Bilgi akışındaki gecikmelerin ve yetersizliklerin etkileri artırdığına dikkat çeken Atar, bilimsel şeffaflığın, kamusal denetimin ve halk sağlığını önceleyen politikaların hayati önemde olduğunu vurguladı.

Birlikte EMO Platformu adına konuşan Atar, benzer felaketlerin yeniden yaşanmaması için daha adil, daha şeffaf ve yaşamdan yana bir anlayışın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklama, “Unutmadık, unutturmayacağız” sözleriyle sona erdi.