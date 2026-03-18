Muş'un Bulanık ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla tören ve anma programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Jandarma Astsubay Mert Aytekin, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihindeki yerine değindi. Aytekin, 'Bugün, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan 'Çanakkale Geçilmez' nidasının dünyayı titrettiği zaferin 111. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Çanakkale; sadece bir coğrafyanın adı değil, bir milletin 'bitti' denilen yerden yeniden ayağa kalkışının adıdır. Seyit Onbaşı'nın sırtlandığı vatan aşkını, 57. Alay'ın feragatini bugün de yüreğimizde hissediyoruz. Bu zafer, silahın gücünden önce inancın ve vatan sevgisinin zaferidir' dedi.

Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı okundu.

Programın ardından Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve beraberindeki protokol üyeleri, Sarıpınar beldesinde yaşayan Şehit Er Zeki Yolcu'nun ailesini ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Koşansu, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı. Ziyaret, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.