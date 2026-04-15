Türkiye Judo Federasyonu tarafından 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Spor Toto Görme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Ankara'da Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kayserili sporcular elde ettikleri dereceler ile dikkat çekti. Şampiyonada Kayserili sporcu Damla İmrek, J1 kadınlar 70 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada Muhammed Ali Dinçarslan J1 erkekler 81 kilogram kategorisinde, Mustafa Türkmen J2 erkekler 81 kilogram kategorisinde ve Mustafa Sarıhan ise J1 erkekler 95 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, önemli dereceler elde eden sporcular ile antrenörleri Adnan Erciyes'i tebrik etti.