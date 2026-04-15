Karaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ş. idaresindeki 70 ACG 434 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan otomobilin aynasına çarparak devrildi. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.