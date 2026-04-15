Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olarak 14 Nisan 2001 tarihinde eğitim yolculuğuna başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 25'inci yaşını büyük coşku ve heyecanla kutladı. Çeyrek asra özel marşların söylendiği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı pastanın kesildiği törende konuşan İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, '25'inci yılı yeni başarıların ilk adımı olarak görüyoruz. İkinci çeyrek asra girerken, kendimize daha büyük bir hedef koyuyoruz. Bu hedef, küresel ölçekte fark oluşturan, sınırları aşan bir üniversite olmak' dedi.

İEÜ Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen ve İEÜ'nün Youtube hesabından canlı yayınlanan tören, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu'nun konuşmalarıyla başladı. Törende, İEÜ İletişim Fakültesi 2019 yılı mezunları İlayda Molla Hazar ve Berk Eruz'un rol aldığı 25'inci yıl filmi de konuklara izletildi. Üniversitenin gelişimini konu alan film, katılımcılardan büyük alkış aldı.

'Bilimin ışığında gelecek inşa ettik'

Törende konuşan İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, çeyrek asırda bilgiyle, üretimle, cesaretle büyüdüklerini ifade ederek, 'Bilimin ışığında yürüyen güçlü bir gelecek inşa ettik. Her adımımızda daha iyisini, her başarıda daha yükseğini hedefledik. Ülkemize katma değer sağlayan araştırmalara ve projelere imza attık. En önemlisi de, ülkemizi uluslararası arenada her alanda en iyi şekilde temsil eden binlerce genç yetiştirdik. Üniversitemizde yalnızca iyi mühendisler, iyi hekimler, iyi işletmeciler, iyi ekonomistler ve her alanda iyi mezunlar yetiştirmedik; onların fikri hür vicdanı hür, yenilikçi ve girişimci özgür düşünen bireyler olmaları için de çaba sarfettik. Üniversitemiz, öğrencilerin tercihinde ön sıralarda yer alan, güvenilen ve örnek alınan bir üniversite olmanın ötesinde; başarılarıyla bilim dünyasına yön veren bir eğitim kurumu haline geldi' ifadelerini kullandı.

'Asıl önemli olan, bundan sonra ne yapacağımız'

Dünyadaki hızlı değişimin kodlarını çok iyi okuyarak, eğitim ve öğretimde gerekli dönüşümü hızla gerçekleştirmek zorunda olduklarını söyleyen Başkan Özgener, 'Yapay zekadan finans teknolojilerine, üçüz dönüşümden mikro yeterliliklere, tasarımdan gastronomiye kadar tüm disiplinlerde bizi tercih eden Türkiye'nin en seçkin öğrencilerini, en yeni eğitim ve öğretim yöntemleriyle geleceğe hazırlıyoruz. Üniversite olarak asıl önemli olan ise, bundan sonra ne yapacağımız. Biz, 25'inci yılı yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Yeni başarıların, ilklerin ilk adımı olarak görüyoruz. İkinci çeyrek asra girerken, kendimize daha büyük bir hedef koyuyoruz. Bu hedef; 'Küresel ölçekte fark oluşturan, sınırları aşan bir üniversite olmak. Artık sadece Türkiye'de değil, dünyada da üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer alan, referans alınan ve ilham veren bir üniversite konumuna yükselmek.' Bu yolculukta akreditasyonlarımız, üniversitemizin değerli öğretim üyelerinin artan sayıdaki bilimsel araştırma projeleri ve akademik endekslerdeki yayınları, büyük katma değer oluşturuyor' diye konuştu.

'Yılların hayali, gerçeğe dönüşüyor'

Yaklaşık 26 bin mezun, 12 bin öğrenci ve bin akademisyenle güçlü, büyük bir aile olduklarını vurgulayan Başkan Özgener, yapımı devam eden Güzelbahçe kampüsünün de önemine dikkat çekerek, 'İzmir'imizden doğan bu güçlü hikayeyi, dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya kararlıyız. Bunun için çok önemli bir adım attık. İzmir'e dünya çapında, çevreci ve son teknolojiye sahip bir eğitim/öğretim üssü kazandırmak hedefiyle bir üniversite tarafından tek seferde yapılan en büyük kampüs yatırımına imza atarak, Güzelbahçe kampüsümüzün ilk etabını bitirme aşamasına geldik. Yıllardır kurduğumuz bir hayalin adım adım gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz' diye konuştu.

'Güçlü bir gelecek için yol alıyoruz'

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise, 25 yılın verdiği cesaretle bugün daha büyük hayaller kurduklarını ve daha güçlü bir gelecek için yol aldıklarını ifade ederek, 'İzmir'den dünyaya açılan, yerelden evrensele değer üreten yenilikçi ve girişimci bir üniversite olma hedefi, bu kurumun yönünü belirledi. Bugün geldiğimiz noktada; farklı disiplinlerde güçlü akademik kadroları, uluslararası iş birlikleri, akredite programları ve nitelikli mezunlarıyla üniversitemiz, saygın bir konuma ulaştı' dedi.

'Daha fazla üretip değer oluşturacağız'

Dünya genelinde üniversite kavramının yeniden tanımlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Abacıoğlu, 'Üniversiteler; bilgiyi stratejik değere dönüştüren, öğrenmeyi bir yaşam pratiği olarak tasarlayan ve toplumsal dönüşüme liderlik eden inovasyon merkezlerine evriliyor. İşte Güzelbahçe'de yükselen yeni kampüsümüz, tam da bu dönüşümün mekansal karşılığıdır. Disiplinlerarası etkileşimi teşvik eden yapısıyla, güçlü dijital altyapısıyla, gelişmiş araştırma imkanlarıyla ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla bilginin toplumla birlikte inşa edildiği bir ekosistem sunacaktır. Bu kampüsle birlikte, daha fazla araştıran, daha fazla üreten ve daha fazla değer meydana getiren bir üniversite olma hedefimizi bir kez daha güçlü biçimde ifade ediyoruz. Bunu bir söz olarak kabul edebilirsiniz' ifadelerini kullandı.

Akademik atama töreni yapıldı

Açılış konuşmalarının ardından, üniversitedeki 25'inci hizmet yılını dolduran akademisyenlere ve idari çalışanlara plaketleri takdim edildi. Mesleklerinde profesörlüğe, doçentliğe ve doktor öğretim üyeliğine yükselen akademisyenlere de atama belgeleri verildi.