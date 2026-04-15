Altınordu, ligde oynadığı son iki maçı kazanarak sezonun sonunda kötü bir tabloyla karşılaşmak istemiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sezonun sonuna yaklaşırken kümede kalma mücadelesi vereceği iki kritik maça çıkacak. Daha önce Bucaspor 1928, Karaman FK ve Kepezspor'un lige veda etmesiyle birlikte düşecek son takımın kim olacağına kısa süre kalırken İzmir temsilcisi Altınordu'nun yanı sıra Erbaaspor ve Beykoz Anadolu da ligde kalabilmek için mücadele ediyor. Altınordu, son maçında Bucaspor 1928'i 2-0 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve düşme hattının 2 puan üzerinde 15. sırada yer aldı. Kırmızı-lacivertliler, hafta sonu küme düşmesi daha önce kesinleşen Kepezspor'a konuk olacak. Sezonun son maçında ise play-off hattı hedefleyen İnegölspor'u sahasında ağırlayacak.

Altınordu'nun doğrudan rakiplerinden Erbaaspor 33 puanla 14. sırada bulunuyor. Erbaaspor, bu hafta play-off mücadelesi veren Ankaragücü'nü sahasında ağırlayacak, son haftada ise iddiası kalmayan Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak. Ateş hattındaki bir diğer ekip Beykoz Anadolu ise 29 puanla 16. sırada yer alıyor. Beykoz ekibi bu hafta 40 puanlı Karacabey Belediyespor'u sahasında konuk ederken, son maçında ise küme düşmesi kesinleşen Karaman FK ile karşılaşacak.

Altınordu, iki maçı da kazanmak istiyor

Altınordu, Kepezspor deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde puanını 34'e yükseltecek. Beykoz Anadolu'nun puan kaybetmesi durumunda ise İzmir temsilcisi ligde kalmayı garantileyebilecek. Altınordu'nun bu sezon Beykoz Anadolu'ya karşı 2-1 ve 4-0'lık mağlubiyetleri bulunurken, Erbaaspor'a karşı ise bir galibiyet ve bir beraberliği var. Muhtemel puan eşitliğinde Erbaaspor'a karşı üstünlüğü bulunan Altınordu, Beykoz Anadolu karşısında ise dezavantajlı durumda.

Altınordu ekibi, kalan iki maçını da kazanarak sezonu güvenli bölgede tamamlamak ve son haftalarda stres yaşamamak istiyor.