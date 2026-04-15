Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışmaları, Samsun'da 54 ilden bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun'da Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği, İlkadım ilçesindeki Atletizm Stadı'nda yapıldı. Sabah başlayan müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri, bugün düzenlenen seremoni töreninde İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci tarafından verildi.

Programın açılış seremonisinde konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'Samsun'da Türkiye'nin 54 ilinden bine yakın sporcuyu ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Bu bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen sporcular, birçok branşta yarışmalara katılarak Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecekler. Hem antrenörlere hem sporculara hem de ailelerine bu katkıyı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Şehrimize gelen tüm sporcularımıza başarılar diliyorum' dedi.

Törende konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise Samsun'da misafir ettikleri özel sporcuların çok kıymetli olduğunu belirterek, tüm sporculara başarılar diledi.

Down sendromlu, zihinsel ve otizmli sporcuların katıldığı yarışmalar, açılış seremonisi ve ödül töreninin ardından kaldığı yerden devam etti. Yarışmalar yarın akşam sona erecek ve Türkiye birincileri belli olacak.