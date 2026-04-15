Kırşehir'de polis ve jandarma ekipleri, kaçak alkol üretimi yaptığı tespit edilen kişiye operasyon düzenledi operasyonda alkol yapımında kullanılan çok sayıda madde ele geçirildi.

Kaçak alkol üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, B.Ç. adlı kişiyi takibe alan ekipler şahsa ait 2 farklı adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 litre el yapımı kaçak alkol maddesi ile 3 derece ölçer, damıtma sisteminde kullanılan huni, 2 düdüklü tencere, jelikan bidon ve 30 kilogram alkol yapımında kullanılan anason ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.