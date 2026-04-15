Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde'yi makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sanayi, ticaret ve Avrupa Birliği standartlarındaki gelişimine dikkat çekerek, 'Kayseri, Avrupa Birliği'ne girmeden Avrupa Birliği'ne girmiş bir şehir' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ilişkilerini güçlendirmeye yönelik temaslarını sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde ve beraberindeki heyeti belediyede ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi önünde çiçeklerle karşılanan Büyükelçi Van De Velde, Başkan Büyükkılıç ile birlikte belediye bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra başkanlık makamına geçti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Kayseri'nin sanayi, ticaret ve turizm potansiyeli ile Avrupa Birliği perspektifindeki yeri ele alındı.

'Kayseri, Avrupa Birliği'ne girmeden Avrupa Birliği'ne girmiş bir şehir'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin köklü geçmişi ve üretim gücüyle öne çıkan bir şehir olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Sizleri Kayseri'mizde görmekten keyif alıyoruz ve seviniyoruz. Brüksel, Avrupa'nın önemli merkezlerinden birisi. Kayseri de sanayinin ve ticaretin merkezlerinden biridir. Kayseri Ticaret Odası'nın Çekya Büyükelçiliği ile birlikte gerçekleştirdiği organizasyonda şehrimizin tüm yönleriyle anlatıldığına inanıyorum. Kayseri, Avrupa Birliği'ne girmeden Avrupa Birliği'ne girmiş bir şehir; standartlar bunu gösteriyor. O açıdan şehrimizi, Avrupa standartlarının üzerine taşıma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. İyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kayseri'mize hoş geldiniz. 100 yıl önce uçak yapılmış bir şehirdesiniz.'

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde ise nazik ev sahipliği dolayısıyla Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde Kayseri'nin Avrupa Birliği ile olan yakın ilişkisini ve potansiyelini yerinde gözlemlediğini belirten Van De Velde, Kayseri'nin Avrupa Birliği'ne ne kadar yakın bir şehir olduğunu gördüğünü kaydetti. Büyükelçi Van De Velde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini destekleyen büyükelçiler arasında yer aldığını vurguladı. Özellikle sanayi alanında iş birliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Van De Velde, Kayseri'nin sanayi altyapısı ve dinamik nüfusuyla Belçika'ya benzer özellikler taşıdığına dikkat çekti.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin paylaşıldığı görüşmede, Kayseri'nin özellikle kış turizmi, ticaret ve üretim kapasitesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükkılıç, KAYMEK öğrencileri tarafından hazırlanan çini tabağı, Büyükelçi Van De Velde'ye takdim ederken, Velde de Büyükkılıç'a Brüksel'in simgesi haline gelen meşhur bir anıt binanın heykelini hediye etti. Ayrıca, Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtan 'Zenginlikler Şehri Kayseri' videosu da heyete izletildi.