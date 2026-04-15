Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitim alanındaki nitelikli çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek önemli bir başarıya imza attı. Balıkesir Temel Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ders Kitabı Yazım Komisyonu tarafından hazırlanan İlkokul 4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak Türkiye genelindeki tüm ilkokullarda öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, söz konusu başarıda emeği bulunan komisyon üyelerini makamında kabul etti. Ziyarete, Şube Müdürü Cemalettin Yüceer de katıldı. Görüşmede, eğitim materyallerinin hazırlanma süreçleri, içerik geliştirme çalışmaları ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi yaklaşımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik yürütülen bu anlamlı çalışmanın, öğrencilerde trafik bilinci ve güvenli yaşam kültürünün erken yaşlarda kazandırılmasına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

İl Müdürü Selehattin Kal, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için özveriyle çalışan akademisyen ve öğretmenlere teşekkür ederek, hazırlanan ders kitabının eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Balıkesir'den doğan bu kıymetli eğitim çalışması, kısa sürede ülke genelinde yaygınlaşarak örnek bir model olma özelliği taşıyor.