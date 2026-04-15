İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşüm süreci nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne tepki gösterdi. Uzundere Kentsel Platform Sözcüsü Eray Uslu, 15 yıldır çözüm beklediklerini ifade ederek projenin bir mağduriyet projesine dönüştüğünü savundu.

İzmir'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerinin yıkıldığını ancak yıllardır yeni konutların teslim edilmediğini belirten platform sözcüsü Eray Uslu, sürece dair sert açıklamalarda bulundu. Uslu, İzmir'in 'garanti oy deposu' olarak görülmesinin bu ihmallere yol açtığını öne sürdü. Tapulu arazilerini güvenerek teslim ettiklerini dile getiren Uslu, 15 yıldır 'Yapacağız' denilmesine rağmen somut bir adım atılmadığını, binlerce insanın belirsizliğe mahkum edildiğini söyledi.

Genel merkeze dosya sunuldu

Sorunların çözümü için daha önce Ankara'da temaslarda bulunduklarını hatırlatan Eray Uslu, 'Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ile genel merkezde yüz yüze konuşup problemleri anlattık. Teslim ettiğimiz kentsel dönüşüm dosyasını inceleyip bu işin takipçisi olacağını söylediği günden bugüne 2 yıl geçmesine rağmen kendisine bir daha ulaşamadık' dedi.

Vebal vurgusu ve davet

Projenin bir 'prestij projesi' olarak tanıtıldığını ancak gelinen noktada büyük bir mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Eray Uslu, 'İnsanlar evini teslim etti, yıllarca bekledi. Bazıları o evleri göremeden vefat etti. Bu vebal sizin boynunuzdadır. Bir genel başkan olarak artık ne kadar olumsuzluk bekliyorsunuz?' ifadelerini kullandı.

Mağduriyetlerin her geçen gün arttığını vurgulayan platform sözcüsü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Uzundere'ye davet ederek vatandaşlarla yüz yüze konuşmaya çağırdı. Uslu, projenin bitirilmemesinin sorumluluğunun genel merkez yönetiminde olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.