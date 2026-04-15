Sakarya'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, kentin doğa ve deniz turizmi potansiyeliyle 2025 yılında 1 milyon 603 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Programda, Sakarya'nın doğa, deniz ve kültür turizmindeki öncü rolü ile Türkiye'nin turizm hedeflerine sunduğu katkı vurgulandı.

'Sakarya'nın turizm motifi Sapanca'dır

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2025'te 65 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolarlık gelirle küresel turizmde konumunu oldukça sağlamlaştırdığını söyledi. Bu başarının yalnızca sayısal bir büyüklük değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve nitelikli turizm anlayışının da göstergesi olduğuna dikkati çeken Acar, şunları kaydetti:

'Elbette bu başarı hikayesinin önemli parçalarından biri de Sakarya'dır, Sakarya'nın bu konudaki motifi de Sapanca'dır. İlimiz doğası ve kültürü ile hemen her mevsim turistik bir yapıya sahiptir. Sakarya, bin 599 konaklama biriminde 11 bin oda 20 bin yatak kapasitesi ile 2025 yılında 1 milyon 500 bin yerli, 110 bin yabancı olmak üzere toplamda 1 milyon 603 bin ziyaretçi ağırlamıştır. Özellikle ilimizde Sapanca eşsiz göl manzarası ve görkemli yeşili ile doğa turizminde etkili olurken, Karadeniz'in incisi Karasu ve Kocaali, uzun sahil şeritleri, temiz plajları ve gelişen turizm altyapısı ile deniz turizmine önemli katkı sağlamaktadır.'

'Sektörün değerini yeniden hatırlıyoruz'

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Hediye Güral da Turizm Haftası'nın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Turizmin ekonomik olduğu kadar kültürel ve sosyal yönlerine de odaklanılması gerektiğini belirten Güral, 'Böylesine özel bir zamanda turizmi konuşmak, sektörün değerini birlikte hatırlamak, benim için büyük bir anlam içeriyor. Turizm Haftası, sektörümüzün sadece ekonomik değil, kültürel, sosyal ve insani yönlerini de yeniden hatırlamak ve anlatmak için çok kıymetli bir fırsat sunuyor. Bu özel haftanın, turizmin değerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sektöre katkı sağlayan tüm paydaşları bir araya getirmek adına önemli bir rol üstlendiğine inanıyorum' diye konuştu.

Program, protokol üyelerinin ve öğrencilerin katıldığı çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sektör paydaşları ve öğrenciler katıldı.