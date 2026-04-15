Türk Kızılay, ülke genelinde artan kan ihtiyacını karşılamak ve bağışa erişimi kolaylaştırmak amacıyla 161'inci kan bağış noktasını Ankara'da hizmete açtı.

Türk Kızılay, Ankara'daki 11'inci, ülke genelindeki 161'inci kan bağış noktasını Batıkent'te hizmete açtı. Açılış törenine Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can da katıldı. Açılışta konuşan Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, 2025 yılında 3 milyon ünite kan bağışının tarihi bir rekor olduğunu belirterek, '3 milyon ünite kanı nasıl sağlıyoruz? Türkiye genelinde 300'ün üzerinde noktada faaliyet gösteriyoruz. Her gün yaklaşık 9 bin ünite kan alıyor, bunu 18 bölge merkezine taşıyor ve testlerden geçiriyoruz. Ardından yaklaşık bin 200 hastaneye ulaştırıyoruz. Bu inanılmaz bir organizasyondur. Her gün bu sistemi yürütüyoruz. Çünkü kan milli bir meseledir. Bu nedenle bu önemli görevi yaklaşık 4 bin personel ve bine yakın araçla sürdürüyoruz. Yaptığımız bu hizmetle bir yılda katedilen mesafe neredeyse dünyanın etrafını 8 kez dolaşmaya eşdeğerdir' dedi.

'Milletimiz Kızılay'a güveniyor ve sahip çıkıyor'

Bir ünite kanın üç insanın hayatına can kattığını vurgulayan Can, 'Bu nedenle düzenli kan bağışçılarımızın artmasını istiyoruz. 2025 itibarıyla düzenli bağış oranı yüzde 47'ye ulaşmıştır. Bu çok kıymetli bir seviyedir. Bu şu anlama gelir; milletimiz Kızılay'a güveniyor ve sahip çıkıyor. Gönülden bağış yapan vatandaşlarımız bu güvenin en büyük göstergesidir' şeklinde konuştu.

'Verdikleri kanın kime gittiğini bilmeden insanlık için bağışta bulunmaktadır'

Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise, '157 yıl önce yaralı askerlere yardım amacıyla kurulmuş olsa da bugün dünyanın neresinde bir ihtiyaç varsa oraya ulaşmaktadır. Kan bağışçıları da bu anlayışla hareket etmektedir. Verdikleri kanın kime gittiğini bilmeden insanlık için bağışta bulunmaktadırlar. Bu bağışı yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu açılışın yenilerine vesile olmasını diliyorum' dedi.

Türk Kızılay'ın 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyası kapsamında açılış programı bitiminde hayırsever destekçilere plaket takdim edildi.

Türk Kızılay kan bağışında tarihi bir başarıya ulaştı

Türk Kızılay, ülke genelinde 18 bölgede 68 kan bağış merkezi ile sabit ve mobil ekipler aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında her gün yaklaşık bin 140 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyor. Günlük yaklaşık 9 bin ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Geçtiğimiz yıl hedeflenen 3 milyon ünite kan bağışına ulaşarak tarihi bir başarıya ulaşan Türk Kızılay'ın başta şehir meydanları olmak üzere çeşitli noktalarda kan bağış noktaları bulunuyor. Ankara'da hizmet veren 11'inci kan bağış noktası olan Batıkent Kan Alma Birimi, yılda 10 bin üniteyi aşkın kan bağışı toplanmasını sağlayacak.